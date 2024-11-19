فنان شهير يكشف هذا السر عن مصطفى فهمي بعد رحيله

وخلال استضافته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدّمه الإعلاميتان منى عبدالغني ومها بهنسي عبر قناة CBC، أشار ماهر إلى أن الفنان الراحل كان حكيماً، بالقول: "كان محل ثقة، علشان كده كنت باستشيره في كل حاجة، في مرة حبيت آخد رأيه في بيع فيلا ليا في الفيوم، موجودة على البحيرة على طول، وقتها كان الكل بيقول لي بيع هتكسب فيها، روحت آخد رأي مصطفى وعرضت عليه الموضوع ده، لكنه رفض بشدة وقاللي طالما مش محتاج فلوس بلاش تبيعها، طالما بتلاقي فيها مصدر سعادة... وفعلًا سمعت كلامه".وأضاف ياسر علي ماهر أن مصطفى فهمي كان يتمتع بحس فكاهي حيث كان يحكي له مواقف حدثت خلال فترة عملهما معاً، مثل موقفه الكوميدي مع الفنانة الراحلة سعاد حسني خلال تصوير فيلم "أميرة حبي أنا".