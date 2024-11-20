اليكم حقيقة انفصال شريف سلامة عن زوجته الفنانة الشهيرة

وفي التفاصيل، أكد شريف أنه منذ دخوله عالم الفن وهو يحرص على الابتعاد عن فكرة النمطية والتكرار، التي من الممكن أن تحصره في أدوار محدّدة.

وقال سلامة إنه كان يفضّل الجلوس في منزله لسنوات على ألاّ يكرر الأدوار والشخصيات التي سبق وقدّمها، لذلك فإن أدواره تتنوع بين الكوميدي والتراجيدي والرومانسي وغيرها، وهو ما أفاده كثيراً على المدى البعيد.

وأوضح سلامة أنه سعيد بالتعاون مع أبطال مسلسل "موعد مع الماضي"، خاصة أنه لم يعمل من قبل معهم باستثناء الفنان محمد ثروت.

وكان شريف سلامة قد أثار جدلاً حول انفصاله عن زوجته داليا مصطفى بعد ظهوره وحيداً على السجادة الحمراء خلال عرض أول حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي"، وهو الأمر الذي أعاد الحديث مجدّداً عن انفصال الزوجين، خاصة بعد ظهور داليا بمفردها في "مهرجان الجونة السينمائي"، وكذلك في افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".