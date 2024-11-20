نادر الأتات يشوق لأغنيته الجديدة "أنا لبناني" وهذا موعد طرحها

قررت السلطات المختصة تجديد حبس المذيعة المصرية داليا فؤاد، التي تم القبض عليها، مؤخرًا، بتهمة حيازة وترويج المخدرات، ليصل الحبس الاحتياطي إلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.