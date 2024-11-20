نادر الأتات يشوق لأغنيته الجديدة "أنا لبناني" وهذا موعد طرحها

وفي التفاصيل، نشر نادر الأتات "بوستر" الأغنية، وعلّق كاتبًا: "بكرا الخميس – 21 نوفمبر – الشاعة 6 مساءً".
الأغنية من كلمات وألحان فارس اسكندر، توزيع علي دهب، تسجيل وميكس وماسترينغ فادي جيجي. والفيديو كليب من إخراج سام كيال.
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A post shared by Nader Al Atat (@naderalatat)
A post shared by Nader Al Atat (@naderalatat)
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