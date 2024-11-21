حسين الديك يحقق أعلى نسبة حضور في موسم الرياض

هذا النجاح الكبير يضاف إلى جدول حسين الديك المزدحم بالحفلات والمناسبات، حيث يستعد لإحياء عدة حفلات في العراق، الأردن، السعودية، ودبي خلال الفترة المقبلة. الحفلات القادمة تؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، القادر على جذب الجماهير بأعداد ضخمة أينما ذهب.موسم الرياض 2025 يستمر في تحقيق إنجازات نوعية، ويثبت أن الفن العربي قادر على الوصول إلى العالمية بروح مفعمة بالحياة والطموح.