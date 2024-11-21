اليسا تعايد السيدة فيروز بكلمات مؤثرة: رمز لبنان

وفي التفاصيل، عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن حبها وتقديرها لفيروز عبر موقع "إنستغرام"، قائلة: علّمتينا كيف نحلم، كيف نحب، وكيف نحمل لبنان بقلوبنا. صوتك سيبقى دائما يجدد فينا الأمل، ويجمعنا على الحب والوطن. كل عام وأنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن. كل عام وأنتِ بخير يا فيروز".
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شاركت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى جانب الفنانة ليلى علويبحضور عرض الفيلم السوري "سلمى" المشارك في المسابقة العربية ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45
عايد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيقونة الفن السيدة فيروز بعيد ميلادها، وذلك في منشور عبر حسابه الخاص على "انستغرام".
أعلن الفنان اللبناني ريان، استعداده لإطلاق أغنية جديدة بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، بسبب معركته مع مرض السرطان، حيث أعرب عن شوقه للعودة إلى جمهوره بمشروع فني جديد، مؤكدًا تعافيه الكامل واستعداده لاستئناف نشاطه الفني.