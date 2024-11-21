اليسا تعايد السيدة فيروز بكلمات مؤثرة: رمز لبنان

وفي التفاصيل، عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن حبها وتقديرها لفيروز عبر موقع "إنستغرام"، قائلة: علّمتينا كيف نحلم، كيف نحب، وكيف نحمل لبنان بقلوبنا. صوتك سيبقى دائما يجدد فينا الأمل، ويجمعنا على الحب والوطن. كل عام وأنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن. كل عام وأنتِ بخير يا فيروز".