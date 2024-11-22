شاهدوا نجمة ذا فويس كيدز لين الحايك تغني للسيدة فيروز في عيد الاستقلال.. هكذا أصبح شكلها

وفي التفاصيل، فاجأت لين الحايك الجميع حيث أصبحت شابة حسناء تمتلك صوتا جميلا ومقومات الجمال والأنوثة ما يجذب الأنظار إليها.

وكانت لين خطفت القلوب عام 2016 بوقوفها طفلة على "مسرح ذا فويس كيدز" في موسمه الأول.

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)



