وفاة والدة مي عز الدين بعد صراع مع المرض وهذه تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

وفي التفاصيل، توفيت والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، إذ كانت قد أُدخلت المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، بسبب خضوعها لجلسات غسيل الكلى.

وحرصت مي عز الدين خلال الفترة الأخيرة على طلب الدعاء من جمهورها لوالدتها، إذ أعلنت مرارًا عن مرور والدتها بأزمة صحية شديدة.

وقضت مي عز الدين معظم وقتها بجوار والدتها، التي تربطها بها علاقة قوية جدًا، واعتذرت عن عدد من الأعمال الفنية من أجل البقاء إلى جانبها، لكن لفظت والدتها أنفاسها الأخيرة داخل إحدى المستشفيات منذ ساعات، وسط حزن شديد من الفنانة.