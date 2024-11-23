في أيامه الأخيرة.. الراحل محمد رحيم وجه رسالة مؤثرة لـ لبنان وشعبه

وفي التفاصيل، كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، عن سبب وفاة الملحن محمد رحيم، قائلا “تعرض إلى سكتة قلبية وتوقف القلب المفاجئ".
في أيامه الأخيرة اعتمر الملحن محمد رحيم ودعا لـ لبنان وشعبها، حيث نشر صوره من مكة المكرمة وقال: "خالص دعواتنا من بيت الله لـ لبنان وشعبها الغالي وفلسطين وشعبها الغالي ويا رب كون بعون مصر الكنانه وشعبها وانصرها، وانصر كل العرب ووحد صفوفنا".
في أيامه الأخيرة اعتمر الملحن #محمد_رحيم ودعا لـ #لبنان وشعبها الغالي 💔
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة 💔🤲🏻 pic.twitter.com/LeIU8hzhHv
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) November 23, 2024
في أيامه الأخيرة اعتمر الملحن #محمد_رحيم ودعا لـ #لبنان وشعبها الغالي 💔
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة 💔🤲🏻 pic.twitter.com/LeIU8hzhHv
صدمت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعد ان نشرت مجموعة صور لها ظهرت فيه بطريقة صادمة، وصفها المتابعون بـ"الجريئة".
وجّهت الفنانة الأردنية ديانا كرزونرسالة مؤثرة إلى زوجها الإعلامي معاذ العمري، حظيت بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الملحن المصري الكبير محمد رحيم، بشكل مفاجئ الأمر الذي صدم محبيه.