في أيامه الأخيرة.. الراحل محمد رحيم وجه رسالة مؤثرة لـ لبنان وشعبه

وفي التفاصيل، كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، عن سبب وفاة الملحن محمد رحيم، قائلا “تعرض إلى سكتة قلبية وتوقف القلب المفاجئ".

في أيامه الأخيرة اعتمر الملحن محمد رحيم ودعا لـ لبنان وشعبها، حيث نشر صوره من مكة المكرمة وقال: "خالص دعواتنا من بيت الله لـ لبنان وشعبها الغالي وفلسطين وشعبها الغالي ويا رب كون بعون مصر الكنانه وشعبها وانصرها، وانصر كل العرب ووحد صفوفنا".