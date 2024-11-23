ديانا كرزون توجه رسالة مؤثرة لزوجها معاذ العمري: أدامك الله لي في السراء والضراء

وفي التفاصيل، شاركت ديانا كرزون صورة عائلية تجمعها بزوجها وطفليها راشد وسلمى وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "إلى زوجي إلى ابن الأصول وشريكي ونصفي الآخر الذي أشعرني وجوده بالأمان والطمأنينة، أدامك الله لي في السراء والضراء، وحتى نشيب معًا فدمت سندي ومسندي وعزي وعزوتي، ودمت لي عُمرًا لا يومًا، وحماك الله ورعاك وحفظك لي من كل سوء".

لم تنسَ الفنانة الأردنية أن توجه رسالة لطفليها وقالت بكلمات مؤثرة: "أطفالي الأعزاء أنتم في نظر العالم أولادي، ولكن في نظري أنتم العالم".

وتابعت: "اللهم ألف بين قلوب أبنائي واجعل الخير والحب والمودة بينهم وأدم عليهم الصحة والعافية، اللهم ارزقني برهم، ولا تحرمني من الفخر بهم واحفظهم في كل زمان ومكان".

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A post shared by diana karazon ديانا كرزون🍒 (أم راشد) (@dianakarazonw)



