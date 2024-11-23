تيا ديب ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الفخمة وهكذا أطلت

احتفلت مصممة الأزياء تيا ديب إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغيي بعيد ميلادها، بأجواء مميزة برفقة أصدقائها وشقيقها جوي وحبيبها.

وفي التفاصيل، شاركت تيا الديب ابنة نوال الزغبي الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهر فيها قالب الحلوى الذي صممته باللون الأحمر.

وكشفت تيا عنعمرها، حيث نشرت الصور وعلقت: "لطيفة ولكن من برج العقرب" باللغة الإنجليزية، كما كشفت أنها صبحت تبلغ من العمر 26 عاماً، أي يوجد فرق عمر بينها وبين والدتها حوالي 27 سنة تقريبا.

وقد إرتدت تيا ديب فستاناً باللونين الأبيض والأسود، ضيقاً وطويلاً، من قماش الساتان، ونسقت معه حذاء بكعبٍ عالٍ جداً باللون الأسود.وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع صور تيا، متمنين لها عيد ميلاد سعيد.

وفي نفس السياق، عايدت نوال الزغبي ابنتها تيا ديب، ونشرت لها صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام بمناسبة عيد ميلادها على أنغام أغنيتها "تيا".