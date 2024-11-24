بالفيديو- فارس اسكندر يرزق بطفلته الأولى ويطلق عليها اسما نادرا

أعلن الفنان اللبناني فارس اسكندر ولادة طفلته الأولى من خلال مقطع فيديو شاركه مع جمهوره عبر حسابه على إنستغرام وأطلق على طفلته اسماً مميزاً وهو روح، لتختصر باسمها روحه، ويصبح اسمها "روح فارس اسكندر".

وفي التفاصيل، رحب فارس اسكندر في الفيديو الذي نشره، بولادة طفلته روح بطريقة مميزة من خلال أغنية جديدة خاصة أهداها لطفلته روح أطلقها لحظة ولادتها.

وظهر فارس في الفيديو وهو يغني بسعادة لـ روح. وتحمل الأغنية التي كتبها لها كلمات مؤثرة مليئة بالحنان والشعور بالأبوة لاسيما أنه يختبرها للمرة الأولى.

وقدم فارس هدية لابنته يحمل اسمها "روح"،عبّر عن حبه وترجمه من خلال تجربته مشاعر الأبوة للمرة الأولى وهو المعروف بكتاباته الشعرية المميزة في الأغاني التي قدمها العديد من الفنانين بأصواتهم.

وتخلل الفيديو لقطات لطفلة فارس اسكندر روح من دون أن تظهر ملامح وجهها واضحة، ولكن برز صوت بكائها انسجاماً مع كلمات الأغنية التي قالت:" أول مرة بعمري بعرف إنو البكي عالعالي أجمل صوت رح اسمعو". وظهرت لقطة أخرى لفارس وهو يقف بجانب حاضنة الأطفال وهو ينظر لطفلته بفرح ومشهد لـ روح وهي تبكي.

وعلق الفنان فارس اسكندر على مقطع الفيديو وكتب: "روح ... دنيتنا بحاجة لبرائتِك وسلام قلبِك يا بابا روح فارس اسكندر اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى» عمرِك إلِك يا بيّي وربّي يحميكي ويصونك من كل شر يا رب".