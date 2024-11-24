وفاة فنان سوري والنقابة تنعاه بكلمات مؤثرة

وفي التفاصيل، نشرت النقابة بيانا نعت فيه المطرب، وكتبت: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير عصمت رشيد نوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن أشهر أغاني رشيد: "كان عندي غزال" و"دقوا على الخشب يا حبايب" و"ليه بتشكي يا دنيا من الورد" وغيرها، أما من أعماله التلفزيونية والسينمائية "صيد الرجال" (1976) و"الفراري" (1997).