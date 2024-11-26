الشيف بوراك يدعم الشعب اللبناني على طريقته الخاصة.. فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

وفي الفاصيل، ظهر الشيف وهو يحضّر صينية حلويات، مزج فيها اللونين الأحمر والأخضر ليشكّل علم لبنان، في خطوة رمزية تحمل معاني الدعم والمحبة.

وأرفق بوراك الفيديو بتعليق مختصر ومؤثر: "صلّوا من أجل لبنان وفلسطين". ما لاقى تفاعلاً واسعًا من متابعيه الذين أشادوا بموقفه الإنساني.