عمرو مصطفى يوجّه رسالة تحذير عالية النبرة

وفي التفاصيل، قال عمرو عبر حسابه الخاص على "فيسبوك": "بكل وضوح وبدون مواربة: أقسم بالله العظيم أنني سأرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة أو موقع ينشر صورتي أو يشهّر بي. لقد تركت هذا الوسط بكل قذارته منذ أكثر من عامين بإرادتي الكاملة، وابتعدت عن كل مَن حاول أذيتي. تركت لهم استوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزّعيهم، وشعراءهم، وذهبت الى أشخاص أنقياء، قلوبهم مليئة بالخير".

وأضاف: "الآن، أعيش في وسط جديد مليء بالخير بعيداً عن المنافسة والشر والقيل والقال. تركتكم منذ سنوات، فدعوني أعيش بسلام. ليس لي أي مصلحة سوى فني، وجمهوري، وأسرتي التي هي أولويتي قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم. احترموا حياتي، احترموا اختياري، ودعوني أعيش كما اخترت".

وفي جانب آخر، كشف الفنان عمرو مصطفى عن إقامة ليلة تخليداً لمسيرة الملحن الراحل محمد رحيم برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.