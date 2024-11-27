أول تعليق مؤثر من هيفاء وهبي بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي على البنان: نطوي صفحة مليئة بالألم

ومع اعلان وقف اطلاق النار، عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مشاعرها وكتبت عبر منصة اكس: " انتهت الحرب. اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام. تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي: إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر. نحتاج أن نكون أقوى من ذي قبل، وأن نتكاتف لنستعيد وطننا، ونعيد الحياة إلى شوارعه وبيوته، ونملأ سماءه بالأحلام بدلًا من أصوات الصواريخ. كانت الحرب ثقيلة على قلوبنا".

وتابعت: "فقدنا أرواحاً غالية، عشنا ليالٍ طويلة مليئة بالدعاء والفقد وخسرنا ما لا يُعوّض. لكننا أيضاً تمسكنا بالأمل، وكنا على يقين في أعماقنا أن هذه المأساة ستنتهي. هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة. سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلاً لا مكان فيه إلا للحب والإنسانية. والى اخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب. قلوبنا وصلواتنا معكم".