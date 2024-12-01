معتصم النهار يخرج عن صمته ويعلق على الاحداث الاخيرة في سوريا

خلال الأيام الماضية وعلى نحو مفاجئ اشتعلت الجبهة السورية بعد أيام قليلة من اتفاق لبنان، وفوجئ الجميع بما فيهم السوريون أنفسهم، بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب تام للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية و عسكرية .

