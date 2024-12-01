معتصم النهار يخرج عن صمته ويعلق على الاحداث الاخيرة في سوريا
خلال الأيام الماضية وعلى نحو مفاجئ اشتعلت الجبهة السورية بعد أيام قليلة من اتفاق لبنان، وفوجئ الجميع بما فيهم السوريون أنفسهم، بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب تام للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية و عسكرية .
بدوره خرج الفنان السوري معتصم النهار عن صمته وعلق قائلا: ألم تشبعوا من الدم السوري ألهذه الدرجة سوريا مقلقة بالنسبة لكم .
واضاف معتصم: "أنتم تعلمون جيداً من هو السوري في كل المجالات لذلك تبذلون جهدكم لتدميرها لكي لاتقوم لها قائمة ويبقى شعبها مشتت ولكن سوريا عائدة قريباً وشعبها حيٌ عاشقٌ جبار وحضارتها ستبقى قائمة للأبد رغم الشياطين. تحيا سوريا"