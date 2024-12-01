طليقة سعد الصغير تفضحه بعد الحكم بسجنه وما كشفته مفاجئ

ونشرت شمس عبر حسابها الشخصي في منصة "فيسبوك"، مجموعة من المنشورات التي تتهم فيها سعد بارتكاب سلسلة من الجرائم بحقها، بما في ذلك التهديد والاعتداء والتشويه، وتسببها في إجهاض جنينها.



وصفت شمس في منشورها تجربتها مع سعد بأنها مليئة بالمعاناة والعذاب، مؤكدة أنها تعرضت للضرب والتهديد بالقتل، وأن سعد كان يهدف إلى تدمير حياتها وسمعتها. كما اتهمت سعد بخطفها بعد ولادتها مباشرة، وتركها تنزف في الشارع.

كتبت شمس في منشورها: يمهل ولا يهمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.. اللهم لا شماتة، عمري ما بطلت أدعي وأحسبن عليك.. أنت دمرت حياتي وآذيتني كتير، وعملت فيّ اللي عمره ما يتخيله بشر.. أنت أتكلمت في شرفي وعرضي، وقطعت بنتي حتت، وهي مولودة وقهرت قلبي عليها، وضيعت مستقبلي ووسخت شرفي في الأرض، وآذيتني في شغلي ومستقبلي عشان تذلني وأحتاجلك.



واختتمت طليقة سعد الصغير منشورها، بالقول: عمري ما هسامحك ولا أبطل أدعي عليك، وذنب بنتي الغلبانة هو في رقبتك، مدى الحياة وبسببه، عمرك ماهتشوف خير.. البيبي الغلبانة اللي قطعتها وهي مولودة.. مش هقولك غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. وأظن عرفت معناها دلوقتي.