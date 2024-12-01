بالفيديو - رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها بالرقص مع النجوم

وفي التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتفال ظهر فيه عدد كبير من نجوم العرض المسرحي، في مقدمتهم المخرجة بتول عرفة، ودينا الشربيني، وهالة صدقي، ودياب، وأوس أوس، وغيرهم من الفنانين المشاركين في العرض.

وظهرت رانيا خلال الفيديو في وصلة رقص بمصاحبة دينا الشربيني وغناء الحاضرين لها أغاني عيد الميلاد الشهيرة.