بالفيديو - رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها بالرقص مع النجوم

وفي التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتفال ظهر فيه عدد كبير من نجوم العرض المسرحي، في مقدمتهم المخرجة بتول عرفة، ودينا الشربيني، وهالة صدقي، ودياب، وأوس أوس، وغيرهم من الفنانين المشاركين في العرض.
وظهرت رانيا خلال الفيديو في وصلة رقص بمصاحبة دينا الشربيني وغناء الحاضرين لها أغاني عيد الميلاد الشهيرة.
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تصدر اسم الفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز المعروف باسم الشامي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له من حلفه في كندا يوثق لحظة حصول خلاف بين الجمهور.
وجهت الراقصة شمس المغربي، اتهامات خطيرة لطليقها الفنان سعد الصغير، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
تصدر اسم الفنانة المصرية ثراء جبيل الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بزفافها على الممثل الشاب مختار الديناري في مصر، وذلك بعد عام من عقد قرانهما في الولايات المتحدة.