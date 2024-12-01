حالة هلع وخوف في حفل الشامي بـ كندا بسبب خلاف بين الجمهور.. تضارب ومقطع فيديو يوثق ما حصل

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
وجهت الراقصة شمس المغربي، اتهامات خطيرة لطليقها الفنان سعد الصغير، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.
احتفلت الفنانة المصرية رانيا يوسف بعيد ميلادها الـ51، وسط زملائها في كواليس مسرحية "حاوريني يا كيكي" التي تستعد لعرضها خلال الايام المقبلة.
تصدر اسم الفنانة المصرية ثراء جبيل الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بزفافها على الممثل الشاب مختار الديناري في مصر، وذلك بعد عام من عقد قرانهما في الولايات المتحدة.