حالة هلع وخوف في حفل الشامي بـ كندا بسبب خلاف بين الجمهور.. تضارب ومقطع فيديو يوثق ما حصل

تصدر اسم الفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز المعروف باسم الشامي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له من حلفه في كندا يوثق لحظة حصول خلاف بين الجمهور.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة العراب عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو يظهر لحظة حصول تضارب بين الحضور، أثناء غناء الشامي على المسرح في كندا، وهو في حالة صدمة لكن لم يتوقف عن الغناء, ما دفع الى انتشار حالة من الهلع والخوف في الوسط.