القبض على فنان مصري بحوزته مخدرات.. اليكم التفاصيل كاملة
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الممثل المصري الشاب هيثم محمد داخل شقة وبحوزته مواد مخدرة، إذ كان مطلوبا على ذمة حكم قضائي صدر ضده في قضية مخدرات أيضا.
وفي التفاصيل، ألقت قوات الأمن بمحافظة الجيزة، القبض على الفنان الشاب هيثم محمد، داخل شقة بمنطقة الطالبية، بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجوده هناك.
وكما أفادت وسائل إعلام محلية، بان قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة داهمت شقة سكنية بمنطقة الطالبية، بعد التأكد من وجود هيثم محمد داخلها، وضُبِط وبحوزته مخدرات.