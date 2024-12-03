القبض على فنان مصري بحوزته مخدرات.. اليكم التفاصيل كاملة

وفي التفاصيل، ألقت قوات الأمن بمحافظة الجيزة، القبض على الفنان الشاب هيثم محمد، داخل شقة بمنطقة الطالبية، بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجوده هناك.

وكما أفادت وسائل إعلام محلية، بان قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة داهمت شقة سكنية بمنطقة الطالبية، بعد التأكد من وجود هيثم محمد داخلها، وضُبِط وبحوزته مخدرات.