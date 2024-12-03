تامر حسني يدافع عن شيرين عبد الوهاب ويبرر ما فعلته بحق محمد رحيم

تصدر اسم الفنان المصري تامر حسني الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور الأخير عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام الذي برر ودافع فيه عن مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد ما أساءت للراحل الفنان محمد رحيم.

وفي التفاصيل، أكد الفنان تامر حسني أن شيرين لم تتعمد هذا الأمر وعلق حسني قائلاً :"واثق إنها زلة لسان من شيرين، لأن شيرين من أكتر الناس يلي بتحب محمد رحيم الله يرحمه، ومن أكتر الناس يلي عارفه قيمته لأنها فنانة كبيرة، بالإضافة لأنها إعتذرت على المسرح في وقتها ونيتها كانت تكريم وطلبت الفاتحة من الجمهور".

وأضاف الفنان المصري قائلا :"التوتر الشديد والصدمة الكبيرة المستحوزة على الدكتور طاهر رحيم أخو رحيم مخليينه في حالة نفسية صعبة جداً ربنا ما يوريه لحد مش عارف يفكر بأحسن شكل لفراق أخوه اللي كان كل شيء في حياته، إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".