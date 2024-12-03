زواج هيفاء وهبي من رجل اعمال مصري شهير؟!

عادت شائعة زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من شاب مصري تنتشر بشكل واسع عبر صفحات محبيها على السوشيال ميديا، رغم إصرارها على الصمت والمحافظة على خصوصيتها وإبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام.



وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للنجمة اللبنانية في إحدى المناسبات الخاصة، ظهرت فيه بكامل أناقتها وجمالها، وكان يجلس بجانبها شاب قيل إنه "رجل الأعمال المصري جمال رشاد، وهو من بور سعيد ويمتلك معرض سيارات كبير في التجمع اسمه rashad motors، وهو وهيفاء وهبي متزوجان تقريباً من 3 سنوات".

وبعد الضجة التي رافقت الفيديو واتهام المسؤول عن نشره بالكذب وتأليف الشائعة، عادت الصفحة لتأكيد صحة معلوماتها من خلال صور جديدة لـ هيفاء خلال تواجدها في معرض للسيارات ويظهر في الخلفية اسم المعرض الذي سبق وتم ذكره، وبدت على طبيعتها بملابس كاجوال أنيقة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الشائعة التي تحرص هيفاء على تجاهلها، كما لم تؤكد أو تنفِ الخبر إلى الآن، وتركّز على أعمالها الفنية والحفلات المرتقب أن تحييها بمناسبة رأس السنة في دبي.