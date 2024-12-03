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ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة: كل يوم بستناك ترجع
ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة: كل يوم بستناك ترجع
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ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة: كل يوم بستناك ترجع

فن

2024-12-03 | 08:28
ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة: كل يوم بستناك ترجع
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Aljadeed
ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة: كل يوم بستناك ترجع

استذكرت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، معبرة عن مدى حزنها العميق وشوقها الشديد له.

وفي التفاصيل، شاركت ريهام عبد الغفور متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتهما، أرفقته بتعليق قالت فيه : "زي النهاردة فهمت معني كلمة ظهري إتكسر فهمت معني كلمة خوف، فهمت يعني ايه الواحد يكبر فجأة فهمت كلمة الحياة مبقاش ليا طعم.. فهمت كلمة مش حاسه بأمان فهمت الوجع".

وأضافت بكلمات مؤثرة: "كل يوم يا أبويا بتأكد إن الخسارة كبيرة اوي وغير محتمله، كل يوم بستناك ترجع عشان احكيلك، بحبك يا أحن وأطيب وأكرم وأعظم أب".

وعبرت الفنانة المصرية عن مدى شوقها لوالدها الراحل، إذ اختتممت رسالتها قائلة:"وحشتني اوي يا حبيبي ووحشني اوي إحساسي وانت جنبي ربنا يسعدك في الجنة يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء".

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