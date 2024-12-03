ريهام عبد الغفور تستذكر والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة: كل يوم بستناك ترجع

وفي التفاصيل، شاركت ريهام عبد الغفور متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتهما، أرفقته بتعليق قالت فيه : "زي النهاردة فهمت معني كلمة ظهري إتكسر فهمت معني كلمة خوف، فهمت يعني ايه الواحد يكبر فجأة فهمت كلمة الحياة مبقاش ليا طعم.. فهمت كلمة مش حاسه بأمان فهمت الوجع".
وأضافت بكلمات مؤثرة: "كل يوم يا أبويا بتأكد إن الخسارة كبيرة اوي وغير محتمله، كل يوم بستناك ترجع عشان احكيلك، بحبك يا أحن وأطيب وأكرم وأعظم أب".
وعبرت الفنانة المصرية عن مدى شوقها لوالدها الراحل، إذ اختتممت رسالتها قائلة:"وحشتني اوي يا حبيبي ووحشني اوي إحساسي وانت جنبي ربنا يسعدك في الجنة يارب، أسألكم الفاتحة والدعاء".
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A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafour)
A post shared by Riham Abdel Ghafour_Official (@rihamabdelghafour)
دافعت الفنانة المصرية مي عمر عن زوجها المخرج محمد سامي بعد تسريب فيديو ظهر فيه وهو يتحدث بقساوة مع فريق العمل، وانتشر وقتها الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عدداً كبيراً من الجمهور لانتقاد سامي على أسلوبه .
لا يزال النجوم وعدد من الفنانين السوريين يتفاعلون مع الاحداث الأخيرة في سوريا، حيث اشتعلت الجبهة السورية بعد أيام قليلة من اتفاق لبنان، بدخول الفصائل المعارضة عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب تام للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية وعسكرية.
عادت قضية ذبح طالبة جامعة المنصورة في مصر نيرة أشرف للواجهة مجددا، بعد عام ونصف من تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل.