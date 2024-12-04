كارمن سليمان تعلن حملها بطريقة مميزة في أحدث ظهور.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، نشرت كارمن صورًا برفقة زوجها مصطفى جاد وهي تستعرض حملها، معلقة: "الحمدلله عائلتنا تكبر"، لتنهال المباركات من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور.

وكانت قد تزوجت كارمن حبيبها مصطفى جاد عام 2017، وأثمر زواجهما عن ابنهما الوحيد زين.