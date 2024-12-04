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كارمن سليمان تعلن حملها بطريقة مميزة في أحدث ظهور.. هكذا بدت
كارمن سليمان تعلن حملها بطريقة مميزة في أحدث ظهور.. هكذا بدت
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كارمن سليمان تعلن حملها بطريقة مميزة في أحدث ظهور.. هكذا بدت

فن

2024-12-04 | 04:34
كارمن سليمان تعلن حملها بطريقة مميزة في أحدث ظهور.. هكذا بدت
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Aljadeed
كارمن سليمان تعلن حملها بطريقة مميزة في أحدث ظهور.. هكذا بدت

أعلنت نجمة آرابز غوت تالنت الفنانة المصرية كارمن سليمان​ عن خبر حملها الثاني بطريقة مميزة، مساء يوم أمس الثلاثاء، عبر حسابها في "إنستغرام".

وفي التفاصيل، نشرت كارمن صورًا برفقة زوجها مصطفى جاد وهي تستعرض حملها، معلقة: "الحمدلله عائلتنا تكبر"،  لتنهال المباركات من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور.

وكانت قد تزوجت كارمن حبيبها مصطفى جاد عام 2017، وأثمر زواجهما عن ابنهما الوحيد زين.

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