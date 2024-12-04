تغير كبير في ملامح راغب علامة خلال ظهوره مع زوجته جيهان والجمهور يتفاعل

تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة جديدة له مع زوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة وظهر بملامح مختلفة، حيث بدا أصغر سنا.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار المشاهير صورة لراغب مع زوجته جيهان علامة وعلقت على المنشور قائلة: " ما رأيكم بصبغة شعر و ذقن و ابر البوتوكس التي اجراها النجم اللبناني راغب علامة؟ و هل كان بحاجة إلى هذه التغييرات التي اجراها ؟".

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، لتنهال التعليقات على الشكل التالي: "شيخ الشباب أبو خالد، والله ما عرفتو بس طالع شب حلو"، والبعض الآخر قال: "صاير راغب على شوي رامي عياش ".