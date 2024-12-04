تغير كبير في ملامح راغب علامة خلال ظهوره مع زوجته جيهان والجمهور يتفاعل

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A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)
أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على صور نشرها أحد المتابعين تظهرها مرتدية الفستان نفسه في مناسبتين مختلفتين.
شاركت الفنانة المصرية داليا مصطفى الجمهور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور التي بدت فيها مبتسمة وسعيدة. إلا أن داليا فاجأت متابعيها بتعليقها العاطفي والصريح، حيث أكدت أن هذه الصور تعود إلى فترة صعبة من حياتها.
استقبل الملك تشارلز الثالث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني في زيارة دولة إلى المملكة المتحدة.