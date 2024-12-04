جرفتها الأمواج أثناء ممارستها اليوغا وتوفيت.. اليكم تفاصيل ما حصل مع الممثلة الروسية كاميلا بيلياتسكايا
توفيت الممثلة الروسية كاميلا بيلياتسكايا بعدما جرفتها موجة عملاقة، أثناء ممارستها اليوغا في جزيرة سياحية شهيرة في تايلاند، قبل أيام فقط من زواجها، بحسب خطيبها غريغوري أنوخين.
وفي التفاصيل، وثق مقطع فيديو اللحظات الأخيرة لبيلياتسكايا، التي جرفتها الأمواج من جزيرة كوه ساموي، بعد لحظات فقط من تصوير نفسها على سجادة اليوغا المطلة على خليج تايلاند.
وأظهرت اللقطات المروعة الممثلة في البحر المتلاطم، بعد أن ضربتها موجة كبيرة وجرفتها المياه. وعُثر على جثتها الهامدة على شاطئ "تشاونج" المزدحم في الجزيرة في 1 كانون الأول (ديسمبر).