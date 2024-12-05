نانسي عجرم ترفع العلم اللبناني في دبي

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، ليل امس، في حفل "تيفاني اند كو" الذي أقيم في دبي بالامارات العربية المتحدة، حيث خطفت نانسي الأنظار بإطلالة ساحرة تضج بالأنوثة والجمال.

