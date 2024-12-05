نانسي عجرم ترفع العلم اللبناني في دبي

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A post shared by Beirut Mag - مجلة بيروت (@beirut.mag)
A post shared by Beirut Mag - مجلة بيروت (@beirut.mag)
الغى النجم العالمي زين مالك حفله في مدينة نيوكاسل بالمملكة المتحدة البريطانية في اللحظة الأخيرة، بسبب مشاكل في صوته .
لا يزال اسم الفنانة المصرية الشابة نور إيهاب يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها فسخ خطوبتها في الأيام القليلة الماضية من نور بدر الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يعتقدون أن سبب الفسخ جاء علي أثر ارتباطها بالفنان نور النبوي.
يعود مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 في نسخته الرابعة، ليجمع نخبة من ألمع نجوم السينما وصناع الأفلام من جميع أنحاء العالم في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 5 و14 ديسمبر/ كانون الأول 2024.