أبرز النجوم المشاركين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ويتوقع أن يحضر النجم الهوليوودي داني ديفيتو العرض الاحتفالي لفيلم “A Sudden Case of Christmas”، كما سيكون سبايك لي، المخرج الشهير ورئيس لجنة التحكيم لهذا العام، جزءًا من الفعاليات المميزة.وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي انضمام الممثلين العالميين الأيقونيين عامر خان وإميلي بلانت، اللذين سيكرمهما المهرجان في حفل الافتتاح.ويشهد المهرجان أيضًا حضور رانبير كابور، بطل فيلم “Animal”، بالإضافة إلى النجمة الهندية كارينا كابور خان، التي تشارك في فيلم “Buckingham Murders”.وتشارك إيفا لونجوريا، الممثلة الأمريكية الشهيرة من مسلسل “Only Murders In The Building” في المهرجان.وتحضر المهرجان هذا العام الفنانة منى زكي، التي يستمتع جمهورها بأعمالها الشهيرة مثل “الرحلة 404” ومسلسل “أبشر: السرب”، كما تحضر الممثلة فيولا ديفيس الحائزة على جائزة الأوسكار عن أفلام مثل “The Woman King”و”Fences”.وسيكون المهرجان شاهدًا على حضور إنجين ألتان، بطل مسلسل “Diriliş ErtugRul”، بالإضافة إلى النجمة نورغول يشيلتشاي من مسلسل “Magnificent Century: Kosem”.ومن بين أبرز المخرجين المشاركين هذا العام، نجد مايكل مان مخرج فيلم “Ferrari”، ومحمد سامي المخرج المصري المعروف عن فيلم “جواب اعتقال”، كما ستتضمن الفعاليات جلسات حوارية وورش عمل تستهدف المبدعين الصاعدين في مجال صناعة السينما.