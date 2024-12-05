باسم يوسف يطل بالجلابية في "ارابز غوت تالنت"

باسم يوسف بالجلابية الصعيدي 😍❤️#ArabsGotTalent

يعرض البرنامج كل أربعاء التاسعة والنصف بتوقيت السعودية

مباشرة من ستوديوهات #MBC1 بحي النرجس في الرياض



البث المباشر على شاشة MBC1 و #Shahidhttps://t.co/SvEw90gjUa @Byoussef pic.twitter.com/ZyAigpDV1L — Arabs Got Talent (@ArabsGotTalent) December 4, 2024

وفي التفاصيل، ظهر الإعلامي المصري باسم يوسف بشكل مختلف، حيث أطل على جمهور الاستوديو بحي النرجس في الرياض وعبر شاشة “mbc” بالجلابية الصعيدية، وسط تصفيق حار من قبل الجمهور.وشارك حساب البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو لـ باسم يوسف في أثناء دخوله المسرح، وعلق عليه بالقول: باسم يوسف بالجلابية الصعيدي.