باسم يوسف يطل بالجلابية في "ارابز غوت تالنت"
شهدت الحلقة الثالثة من العروض المباشرة ضمن برنامج “أرابز غزت تالنت” مجموعة من المواهب المميزة والعروض المثيرة، تفاعل معها أعضاء لجنة التحكيم المكونة من العميد علي جابر والفنانين باسم يوسف ونجوى كرم وناصر القصبي.
وفي التفاصيل، ظهر الإعلامي المصري باسم يوسف بشكل مختلف، حيث أطل على جمهور الاستوديو بحي النرجس في الرياض وعبر شاشة “mbc” بالجلابية الصعيدية، وسط تصفيق حار من قبل الجمهور.
وشارك حساب البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو لـ باسم يوسف في أثناء دخوله المسرح، وعلق عليه بالقول: باسم يوسف بالجلابية الصعيدي.