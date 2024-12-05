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شقيق المعتقل علي حسن العلي معمر العلي قال لـ "الجديد": كانت تصلنا أخبار عن شقيقي بأنه في السجن بسوريا وعندما كنا نذهب لزيارته كانوا ينكرون وجوده ولكننا لم نفقد الأمل يوماً بأنه على قيد الحياة
شقيق المعتقل علي حسن العلي معمر العلي قال لـ "الجديد": كانت تصلنا أخبار عن شقيقي بأنه في السجن بسوريا وعندما كنا نذهب لزيارته كانوا ينكرون وجوده ولكننا لم نفقد الأمل يوماً بأنه على قيد الحياة
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ما حقيقة ارتباط نور ايهاب بفنان شهير بعد انفصالها من نور بدر؟
ما حقيقة ارتباط نور ايهاب بفنان شهير بعد انفصالها من نور بدر؟
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ما حقيقة ارتباط نور ايهاب بفنان شهير بعد انفصالها من نور بدر؟

فن

2024-12-05 | 08:44
ما حقيقة ارتباط نور ايهاب بفنان شهير بعد انفصالها من نور بدر؟
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Aljadeed
ما حقيقة ارتباط نور ايهاب بفنان شهير بعد انفصالها من نور بدر؟

لا يزال اسم الفنانة المصرية الشابة نور إيهاب يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها فسخ خطوبتها في الأيام القليلة الماضية من نور بدر الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يعتقدون أن سبب الفسخ جاء علي أثر ارتباطها بالفنان نور النبوي.

وفي التفاصيل، ردت الفنانة نور إيهاب عبر برنامج " أرب وود" ، خلال تواجدها في العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2»، وتكشف حقيقة ارتباطها بالفنان نور النبوي، قائلة :"مافيش حاجة ومركزة في شغلي فقط، ورد فعل الجمهور علي شغلي دة المهم بالنسبالي ومش مركزة في حاجة تانية ".
وأشارت نور أيها إلى أن حياة المشاهير تتعرض دائمًا لبعض السلبيات على السوشيال ميديا.
وقالت نور : "بشوف إن أي حد  معروف وحياته ظاهرة قدام الناس لازم يتعرض لإشائعات سلبية، وأنا بتعامل مع كل الشائعات بشكل عادي".
وحرصت أسرة الفنانة المصرية الشابة نور إيهاب، على دعمها في عرض فيلم الحريفة 2، والذي أقيم أمس، بالحضور معها ومساندتها، كما تحدثوا بشأن انفصالها عن خطيبها الممثل الشاب نور بدر. 

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