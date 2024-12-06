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مكسيم خليل في اقوى هجوم بسبب ما يحصل في سوريا : تآمر عليها كرسيّ الرئاسة
مكسيم خليل في اقوى هجوم بسبب ما يحصل في سوريا : تآمر عليها كرسيّ الرئاسة
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مكسيم خليل في اقوى هجوم بسبب ما يحصل في سوريا : تآمر عليها كرسيّ الرئاسة

فن

2024-12-06 | 04:45
مكسيم خليل في اقوى هجوم بسبب ما يحصل في سوريا : تآمر عليها كرسيّ الرئاسة
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Aljadeed
مكسيم خليل في اقوى هجوم بسبب ما يحصل في سوريا : تآمر عليها كرسيّ الرئاسة

يواصل الفنان السوري مكسيم خليل دعمه للمعارضة السورية في ظل دخول الفصائل الى عدة مدن وبلدات في شمال سوريا، وسط انسحاب للجيش السوري، فضلا عن استيلائهم على مقار أمنية و عسكرية .

ووجه مكسيم رسالة عبر حسابه الشخصي جاء فيها: سيذكر التاريخ أن سوريا هي بلد العَراقة التي تآمر عليها كرسيّ الرئاسة .. اعتقلها بمن فيها.. حولها من خريطة الى خرائط.. دمّرها وقتل اهلها باطفالها ونسائها .. هجّرهم ..وتركهم لمصائر مجهولة.. شتتهم و فرّقهم بكل أشكال التفرقة .. أحرقها وضحك حتى على انقاض زلزالها .. خان شركائه كما خان شعبه .. واختبأ في لحظة الحقيقة.. سيذكر التاريخ حتماً أن سوريا .. حكمها من لم يكن يوماً "يستحقّها" فالروح والدم هم فقط ل "سوريا " وأبداً ليسو لأيّ أسدٍ او "عنترة"
 

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