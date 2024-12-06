مكسيم خليل في اقوى هجوم بسبب ما يحصل في سوريا : تآمر عليها كرسيّ الرئاسة

ووجه مكسيم رسالة عبر حسابه الشخصي جاء فيها: سيذكر التاريخ أن سوريا هي بلد العَراقة التي تآمر عليها كرسيّ الرئاسة .. اعتقلها بمن فيها.. حولها من خريطة الى خرائط.. دمّرها وقتل اهلها باطفالها ونسائها .. هجّرهم ..وتركهم لمصائر مجهولة.. شتتهم و فرّقهم بكل أشكال التفرقة .. أحرقها وضحك حتى على انقاض زلزالها .. خان شركائه كما خان شعبه .. واختبأ في لحظة الحقيقة.. سيذكر التاريخ حتماً أن سوريا .. حكمها من لم يكن يوماً "يستحقّها" فالروح والدم هم فقط ل "سوريا " وأبداً ليسو لأيّ أسدٍ او "عنترة"