نادين الراسي في اول تعليق بعد القائها التحية على طليقها جيسيكار ابي نادر: الموضوع صار ورا ضهرنا

علقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على الفيديو المنتشر لها اثناء القائها التحية على طليقها جيسيكار ابي نادر في عزاء شقيق المنتج جمال سنان.

وقالت نادين في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انتسغرام" مستخدمة خاصية القصص القصيرة: "الموضوع صار ورا ضهرنا تنيناتنا".

واضافت نادين: "جل من لا يخطئ واللي منخسروا عالارض لازم نربحوا بالسما".

زكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة لقاء نادين وطليقها الممثل اللبناني جيسكار ابي نادر خلال تقديم الأخير واجب العزاء، الا ان اللافت كان تصرف نادين تجاهه، حيث بادرت بالسلام عليه رغم الخلافات بينهما، لا سيما انه السبب في حرمانها من رؤية أولادها بعد طلاقهما.