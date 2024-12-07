مايان السيد ترد على جدل تقديمها شخصية نيرة أشرف

وفي التفاصيل، نشرت مايان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة صور بها مشاهد من مسلسل "في ساعته وتاريخه"، التي تطرقت فيه لواقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة جامعة المنصورة، ولكن باسم آخر خلال الأحداث "نادية".

وكتبت مايان في التعليق على هذه المشاهد، قائلة: "طب أنا عايزاه يقربلي وشوفي أنا هعمل في إيه ولما تشوفي أنا هعمل فيه إيه، مش هتخافي من راجل تاني أبداً.. نادية.. إهداء الى كل فتاة فقدت حياتها نتيجة للعنف والابتزاز".

وفي المشهد، ظهرت مايان السيد، مرتدية ملابس متطابقة للتي ارتدتها نيرة أشرف "طالبة جامعة المنصورة" أثناء واقعة مقتلها أمام الجامعة، وهي عبارة عن تيشيرت أصفر وبنطال جينز أزرق، بالإضافة الى تطابق المشهد مع واقعة مقتل نيرة.

ورغم هذا التطابق، خرجت مايان السيد فى تصريحات صحافية لتؤكد أنها لا تجسد شخصية نيرة أشرف، لكن هناك بعض الظروف التي تمر بها الشخصية التي تلعبها ضمن أحداث المسلسل ربما تتشابه مع ظروف الفتاة الراحلة، وغيرها من الفتيات اللاتي مررن بظروف مشابهة.