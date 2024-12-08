الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أيمن رضا بتعليق لافت بعد سقوط نظام الأسد.. هذا ما نشره
أيمن رضا بتعليق لافت بعد سقوط نظام الأسد.. هذا ما نشره
A-
A+

أيمن رضا بتعليق لافت بعد سقوط نظام الأسد.. هذا ما نشره

فن

2024-12-08 | 05:44
أيمن رضا بتعليق لافت بعد سقوط نظام الأسد.. هذا ما نشره
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أيمن رضا بتعليق لافت بعد سقوط نظام الأسد.. هذا ما نشره

أثار الفنان السوري أيمن رضا تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي على منشوره الأخير بعد سقوط نظام الأسد.

  وفي التفاصيل، نشر أيمن عبر حسابه على انستغرام وكتب: "وين هرب سمير؟ مبروك سوريا".

وتفاعل المتابعون مع منشور رضا، وذلك عقب سقوط نظام بشار الاسد وإعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق.

اقرأ ايضا في فن

بالفيديو- مكسيم خليل يبكي فرحا بعد سقوط نظام الأسد
08:31

بالفيديو- مكسيم خليل يبكي فرحا بعد سقوط نظام الأسد

تصدر الخبر الابرز خلال الساعات القلية الماضية بسقوط نظام الاسد في سوريا، وذلك بعد حوالي 14 سنة على بداية الثورة السورية.

08:31

بالفيديو- مكسيم خليل يبكي فرحا بعد سقوط نظام الأسد

تصدر الخبر الابرز خلال الساعات القلية الماضية بسقوط نظام الاسد في سوريا، وذلك بعد حوالي 14 سنة على بداية الثورة السورية.

دريد لحام لـ بشار الأسد: عندما قلت أحبك كنت أقصد في داخلي أكرهك!
08:25

دريد لحام لـ بشار الأسد: عندما قلت أحبك كنت أقصد في داخلي أكرهك!

في تحول تاريخي ومفاجئ، فرضت المعارضة السورية صباح اليوم الأحد، 8 ديسمبر 2024، سيطرتها الكاملة على العاصمة دمشق، معلنة بذلك سقوط نظام بشار الأسد.

08:25

دريد لحام لـ بشار الأسد: عندما قلت أحبك كنت أقصد في داخلي أكرهك!

في تحول تاريخي ومفاجئ، فرضت المعارضة السورية صباح اليوم الأحد، 8 ديسمبر 2024، سيطرتها الكاملة على العاصمة دمشق، معلنة بذلك سقوط نظام بشار الأسد.

بالفيديو- عبد الحكيم قطيفان يرقص احتفالا بسقوط بشار الأسد
Play
08:22
Play

بالفيديو- عبد الحكيم قطيفان يرقص احتفالا بسقوط بشار الأسد

شارك الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، الشعب السوري فرحتهم بسقوط نظام بشار الأسد وعودة سوريا حرة من جديد.

08:22

بالفيديو- عبد الحكيم قطيفان يرقص احتفالا بسقوط بشار الأسد

شارك الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، الشعب السوري فرحتهم بسقوط نظام بشار الأسد وعودة سوريا حرة من جديد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024