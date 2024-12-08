بالفيديو- عبد الحكيم قطيفان يرقص احتفالا بسقوط بشار الأسد

شارك الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، الشعب السوري فرحتهم بسقوط نظام بشار الأسد وعودة سوريا حرة من جديد.



ونشر الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، مقطع فيديو له وهو يرقص على أغنية "بيت الأسد بندوسهم" عبر حسابه على منصة "اكس"، حاملًا العلم السوري وهو يلوح بيده بعلامة النصر.

هذا وكانت شهدت سوريا صباح اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد رسميًا، بإعلان الفصائل المسلحة سيطرتها على دمشق، وإعلان رئيس الحكومة السورية أنهم مستعدون للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب.