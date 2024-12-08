دريد لحام لـ بشار الأسد: عندما قلت أحبك كنت أقصد في داخلي أكرهك!

في تحول تاريخي ومفاجئ، فرضت المعارضة السورية صباح اليوم الأحد، 8 ديسمبر 2024، سيطرتها الكاملة على العاصمة دمشق، معلنة بذلك سقوط نظام بشار الأسد.



هذا الحدث الاستثنائي أثار موجة من التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين الفنانين السوريين الذين عبروا عن آرائهم ومواقفهم بشكل علني بعد هذه التطورات الهامة.

ونشر الفنان السوري دريد لحام تعليقًا أثار جدلًا واسعًا عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث تصريحا عن مشاعره تجاه النظام قائلا: "عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك، كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك".

هذا التصريح لاقى ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض شجاعة متأخرة.