بعد أخبار زواجها من رجل أعمال مصري.. هيفاء وهبي تتوعد

عبرت الممثلة السورية امل عرفة، عن سعادتها بسقوط نظام بشار الأسد بعد إعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق، فجر اليوم الاحد، في تطور مفاجئ بعد حوالي 14 سنة على بداية الثورة السورية، إلا أن مواقف امل عرفة عرضتها للهجوم من متابعيها.

