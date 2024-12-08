بعد أخبار زواجها من رجل أعمال مصري.. هيفاء وهبي تتوعد
خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها بعد انتشار شائعة زواجها من رجل أعمال مصري، وهددت كل مسؤولي الصفحات التي تتناول هذه القصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتروج لهذه الانباء الخاطئة.
وفي التفاصيل، ردّت هيفاء من خلال خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام على طلب جمهورها بملاحقة تلك الصفحات، وأعلنت من خلالها عن قرارها الحاسم بالتوجه إلى القضاء، وحرصت على تسجيل أسماء الصفحات وارفقتها بتهديد كتبت فيه: "برسم المساءلة القانونية، حثالة التواصل الاجتماعي ولسة فيه".