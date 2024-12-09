عبد المنعم عمايري يفاجئ الجميع بتقبيله علم الثورة السورية ويعلق

فاجأ الممثل السوري عبد المنعم عمايري الجمهور بقيامه بخطوة لافتة بعد اعلان سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد فجر أمس.



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه عمايري وهو يتوسط الثوار في الشارع معبراً عن فرحته وتضامنه مع الشعب السوري.

وفي الفيديو دافع عمايري عن نفسه وعن طليقته الممثلة السورية امل عرفة، وقال " اذا واحد بقول عني انا ولاّ أمل عرفة غلطان بحق هاي البلد من 2011 لهلأ بكلمة بأي لقاء يجي علينا".

واضاف "الله حيو سوريا".

وفي ختام الفيديو قام الممثل عبد المنعم عمايري بتقبيل علم الثورة السورية.