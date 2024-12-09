اصالة تعلق على تصريح سلاف فواخرجي حول نهاية سوريا مع سقوط الاسد

وجاء في التغريدة ردا على تصريح سابق لسلاف حول اذا انتهى نظام الاسد ستنتهي معه سوريا.

لتتسأل اصالة نصري هل انتهى الاسلام مع وفاة النبي محمد؟

وكانت قد حرصت الفنانة السورية أصالة نصري، على التعبير عن سعادتها بأنباء سقوط نظام بشار الأسد، وذلك من خلال عدة تغريدات قد شاركتها عبر حسابها على تطبيق "اكس".فعند معرفتها بالخبر، كتبت: مانمت بس مرتاحه وعندي صحوه بتنسيني النوم ليالي طويله مبروك فرحة أهلي وأحبابي الطيبين اللي عم يحافظوا على الفرح يعلى صوته ويوصل لحدود السما مبروك ياشباب سوريا العظام يامستقبل بيليق بإسم سوريا العظيمه