وائل شرف يعلق على سقوط نظام بشار الاسد: قدروا ياخدوا سوريا من هذا الغاصب

تصدرت ردود أفعال نجوم الفن في سوريا على الأحدث الأخيرة بعد سقوط نظام بشار الأسد منصات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.



و كان أبرزهم تعليق الفنان السوري وائل شرف، الشهير بشخصية العكيد معتز في مسلسل باب الحارة، إذ شارك مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق إنستغرام وجه من خلاله رسالة حادة للنجوم الموالين للنظام السوري دون أن ذكر اي اسم محدد.

وفي التفاصيل ، فقد قال الفنان السوري: " بهذا اليوم المجيد والعظيم بدي بارك لسوريتي، بدي بارك لكل الثوار اللي قدروا ياخدوا سوريا من هذا الغاصب.. بدي بارك لكل اللاجئين السوريين، يلي كانوا لاجئين واليوم صاروا أحرار ورجعوا على بلدهم ، والله لا يبارك باللي كان حر وكان مطاغي على كل أهلي بسوريا وصار اليوم اللاجئ اليوم بين كل السوريين".

وأرفقت وائل شرف الفيديو بتعليق جاء فيه: " عاشت سوريا حرّة أبيّة.. أنا الدمشقي لو شرّحتم جسدي لسال منه عناقيد و تفاح".