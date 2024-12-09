مايا دياب بعد اطلاق سراح المعتقلين في سوريا: يا رب أَعِد لهؤلاء الحياة

وكتبت مايا في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "مشاهد فتح السجون وخروج السجناء منها مبكية، مشاهد محاولات فتح سجن صيدنايا، المسلخ البشري تفرط القلب، والمدمي اكثر هي مشاهد السجينات وقصصهم عن سبب الاعتقال وعن انهنّ دخلن فتيات صغيرات واليوم يخرجن معذبات مغتصبات ولديهن اطفال ولدوا في السجن لا يُعرف آباؤهم".وتابعت: "في أي زمنٍ نحن ؟؟ يا ريت لو بقدر اعطي غمرة لكل سجين وسجينة وحفنة حبّ لإعادة اعمار مشاعر دُفنَت منذ زمن في داخلهم لما رأوه من تعذيب في سجونٍ سوداء وعلى ايادي وقلوب سوداء"، خاتمة كلامها بالقول: "يا رب ألطُف بشعب سوريا وأَعِد لهؤلاء الحياة".