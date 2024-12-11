فنانة سورية شهيرة تروي معاناتها في سجون بشار الاسد: اجبرن على الاعتراف بجهاد النكاح
خرجت الفنانة السورية علياء انور سعيد في مقابلة تلفزيونية كشفت فيها عن تعرضها للسجن لمدة 57 يوما حيث كشفت ان السجناء يتعرضون لـ 3 أنواع من التعذيب "نفسي وجسدي وجنسي" .
كما روت علياء سعيد معاناة النساء داخل السجون حيث اجبرهم رجال الامن والمسؤولين على الاعتراف بجهاد النكاح.
وكانت قد شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة شنها عدد كبير من النجوم والممثلين والناشطين بعد الحديث عن مسجوني النظام خاصة سجن صيدنايا الذي ذاع صيته بوحشيته وغموضه.