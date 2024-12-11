فنانة سورية شهيرة تروي معاناتها في سجون بشار الاسد: اجبرن على الاعتراف بجهاد النكاح

كما روت علياء سعيد معاناة النساء داخل السجون حيث اجبرهم رجال الامن والمسؤولين على الاعتراف بجهاد النكاح.وكانت قد شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة شنها عدد كبير من النجوم والممثلين والناشطين بعد الحديث عن مسجوني النظام خاصة سجن صيدنايا الذي ذاع صيته بوحشيته وغموضه.