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خطوبة سيلينا غوميز و بيني بلانكو وخاتم الألماس محط الأنظار
خطوبة سيلينا غوميز و بيني بلانكو وخاتم الألماس محط الأنظار
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خطوبة سيلينا غوميز و بيني بلانكو وخاتم الألماس محط الأنظار

فن

2024-12-12 | 06:05
خطوبة سيلينا غوميز و بيني بلانكو وخاتم الألماس محط الأنظار
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Aljadeed
خطوبة سيلينا غوميز و بيني بلانكو وخاتم الألماس محط الأنظار

تصدر اسم النجمة سيلينا غوميز الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار عن خطوبتها من المنتج الموسيقي بيني بلانكو في أجواء مليئة بالفرح والرومانسية.

وفي التفاصيل، شاركت سيلينا غوميز 32 عاماً، منشوراً عبر حسابها الرسمي عبر إنستغرام، تضمن أربع صور تستعرض فيها خاتم الخطوبة الثمين بجلسات مختلفة الذي تتوسطه حجرة كبيرة من الألماس وعلّقت ما معناه "الأبد يبدأ الآن...".
وكان من ضمن الصور، صورة مؤثرة جمعت سيلينا مع خطيبها، وهو يقبلها بطريقة رومانسية.
ومن جهتهم تفاعل جمهور النجمة العالمية من مختلف الدول مع خبر خطوبة سيلينا غوميز وانهالت تعليقات التهنئة.
وفي العام الماضي، تقريباً في هذا الوقت، كانت قد أكدت سيلينا غوميز على وجود علاقة عاطفية تربطها بالمنتج الموسيقي بيني بلانكو، بعد أن تزايدت الشائعات حولهما، وظل بيني بلانكو طوال العام يظهر كثيراً مع غوميز في الحفلات والمناسبات الفنية، بالإضافة لمشاركة غوميز العديد من الصور لهما عبر إنستغرام، حتى أعلنت النجمة ارتباطهما رسمياً بالخطوبة.

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