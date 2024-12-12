ندى رمال زوجة مروان خوري تحتفل بذكرى زواجهما بصور رومانسية: أعظم فرحة لي

وفي التفاصيل، نشرت ندى صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام، ووثقت في الصور الأوقات الجميلة، وعلقت على منشورها قائلة: "عامان جميلان من الحب والضحك والنمو معًا. أنت أعظم فرحة لي وإلى الأبد.. ذكرى سعيدة يا حبيبي".

من جانبه، نشر مروان صورة عبر خاصية "الستوري" جمعته بزوجته وابنتها نور التي علقت عليه بالقول": آمل ان يبقى منزلنا ملئيا بالحب".