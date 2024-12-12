ضائقة مالية تعيد جيم كاري للتمثيل بعد اعتزاله

Jim Carrey explains his return to playing Dr. Robotnik in "Sonic the Hedgehog 3": "I bought a lot of stuff and I need the money, frankly." pic.twitter.com/pIFJPuAyRM — AP Entertainment (@APEntertainment) December 10, 2024

في التفاصيل، مازح جيم كاري (62 عامًا) إحدى الصحافيات عندما سألته عن سبب عودته عن قرار اعتزاله، قائلًا إن السيناريو الجيد هو ما قد يدفعه للعودة، خاصة أنه كان قد أكد في وقت سابق أن السيناريو المكتوب "بحبر ذهبي" هو ما سيعيده إلى عالم التمثيل.وأوضح النجم أنه قرر التراجع عن قرار التقاعد للمشاركة في فيلم Sonic the Hedgehog 3، بعدما استنفد جميع مدخراته. وقال لوكالة "أسوشيتد برس": عدت إلى هذا العالم لأنني، أولًا وقبل كل شيء، ألعب دور "عبقري"، وهو أمر مبالغ فيه بعض الشيء. كما تعلمون، كل ما في الأمر أني اشتريت الكثير من الأشياء وأنا بحاجة إلى المال، هذا بكل صراحة.ويُذكر أن كاري، نجم فيلم Ace Ventura، عاد لتجسيد شخصية الشرير "الدكتور روبوتنيك" في الفيلم المستوحى من المسلسل الكرتوني Sonic the Hedgehog، والذي من المقرر عرضه في دور السينما في 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي.