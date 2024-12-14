كاريس بشار تحتفل مع السوريين بعد سقوط نظام الاسد

شاركت الفنانة السورية كاريس بشار في “جمعة النصر”، والتي يحتفل بها السوريون في أول جمعة بعد سقوط نظام بشار الأسد.



وشاركت كاريس بشار مجموعة صور عبر صفحتها الشخصية في منصة “اكس”، إذ ظهرت من خلالهم وهي تحتفل مع السوريين الذين راحوا ينزلون إلى الشوارع للتعبير عن مدى سعادتهم بإسقاط النظام.

وأرفقت بشار الصور بتعليق كتبت فيه: “حرية للأبد” مع إرفاق هاشتاغ “جمعة سوريا مدنية”.



ويذكر بأن النظام السوري سقط في الثامن من كانون الأول، وذلك بعد حكم البلد نحو 6 عقود من حكم بشار ووالده.



وألقى رئيس وزراء الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، خطبة “جمعة النصر” من منبر المسجد الأموي، ذو المكانة الدينية التاريخية في العاصمة دمشق، بحضور آلاف السوريين.