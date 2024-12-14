اياد نصار يكشف لاول مرة سبب عدم نجاح زواجه الاول

تحدث الممثل الأردني إياد نصار عن زواجه الأول وأسباب عدم نجاحه، مشيرا الى خوفه من تكرار التجربة.





بدأ إياد نصار الحديث عن الفن وقال: “كان طموحي إني أدخل سوق الدراما في مصر، لأن المنافسة عالية جدًا، والكل كان متوقع أني أرجع بلدي بعد سنة أو اتنين، ولكني كنت حاسس إن ربنا راسم لي حاجة هنا وإن فيه مجهود لازم أعمله”.



وأضاف إياد نصار: “لسه بتعلم وبراقب لغاية دلوقتي، أنا مراتي مصرية يعني دخلت البيت المصري وبقى عندي تفاصيل وتنويع بصري أكتر، ولسه فيه مناطق في الشغل مدخلتش عليها ولو دخلت عليها بيكون غرور مش ثقة، لأن خبرتي في الحياة في مصر لسه مش كبيرة”.



وعن زواجه الأول قال الممثل الأردني: “زواجي الأول كان حب جامعة وفشلت فيه مع أننا أصدقاء وبيننا أبناء، وبحمل نفسي جزء من المسئولية باللي حصل أكيد مش هحمل الطرف التاني المسؤولية كاملة، وقعدت سنين متردد في أني أرتبط تاني ولكني حبيت المرة دي بوعي، ويهمني أني أعرف أتكلم مع الطرف اللي قدامي وأعرف أقول لها كل أسراري، ومفيش بني آدم شافني بالطريقة اللي أنا بيها قدام مراتي شيماء، أنا قدامها أقرب شخص لي”.

