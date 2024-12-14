وفاة ممثل مصري شهير بعد معاناة مع المرض

توفي الممثل المصري سيد الفيومي، صباح اليوم السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض.



وأكد شقيق الفنان الراحل نبأ وفاته عبر منشور على حساب سيد الفيومي بموقع “فيسبوك”، وكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الكبير سيد الفيومي”.



وقدم سيد الفيومي العديد من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة في قلوب الجمهور، من أبرزها: “الخواجة عبدالقادر”، “فيفا أطاطا”، “راجل وست ستات”، “إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان”، “بيت العيلة” و “سيت كوم شباب أون لاين 2”.



كما تألق في عدد من الأفلام السينمائية المميزة، منها: “جاءنا البيان التالي”، “صاحب صاحبه”، “الأولة في الغرام”، “سحر العيون”و “رشة جريئة”.