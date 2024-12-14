ممثل سوري شهير يوجه رسالة لـ الجولاني: نحنا شعب بيحب الحياة.. ما بدنا حكم إسلامي!

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A post shared by Laith Mufti (@laith_mufti_official)
A post shared by Laith Mufti (@laith_mufti_official)
نشرت الممثلة السورية صباح الجزائري، على حسابها عبر انستغرام، صورة تظهر خريطة سوريا، وعلقت بتأثر على الاحداث الحاصلة في سجن صيدنايا وقصص المعتقلين التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.
نشر الفنان المصري محمد منير، عبر خاصية القصص المصورة على حسابه عبر "إنستغرام"، أحدث صورة له طمأن بها جمهوره على حالته الصحية بعد أزمته الأخيرة، ووضع خلفية لها أغنية "من غير كسوف"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
علقت الفنانة شيماء سيف على ظهورها بخسارة وزن واضحة خلال مرورها على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، معربة عن سعادتها بما حققته، منبهة على أن الأهم من ذلك كله، أن يقوم الشخص دائمًا بما يحبه.