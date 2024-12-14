ممثل سوري شهير يوجه رسالة لـ الجولاني: نحنا شعب بيحب الحياة.. ما بدنا حكم إسلامي!

وجه الممثل السوري ليث المفتي، رسالة عالية السقف الى قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا احمد الشرع، المعروف بـ أبو محمد الجولاني، طالبه من خلالها بحكم سوريا بطريقة تناسب شعبها الذي يحب الحياة، بعيدا عن فرض أي شريعة إسلامية او قيود قد تحد من حرية الشعب السوري.