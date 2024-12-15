ميادة الحناوي في أول تعليق بعد سقوط نظام الأسد: حقبة طاغية ومظلمة

وفي التفاصيل، قالت ميادة في أول تعليق لها بعد سقوط نظام الأسد: "أنا كسورية مررنا بحقبة كثير صعبة و مظلمة و طاغية للحقيقة"، مضيفة خلال كلمة لها من حفلها بالأمس الجمعة في مملكة البحرين: " مثلي مثل كل الناس ما كنّا منعرف شيء أبدا".
وتمنت أن يسود السلام وأن تسود المحبة بين أبناء سوريا.
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A post shared by Abdoul Aous (@qadi.almashahir)
A post shared by Abdoul Aous (@qadi.almashahir)
نشر الممثل السوري مكسيم خليل، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة تظهر علم سورية الجديدة، او ما كان يعرف بعلم الثورة السورية سابقا، حيث وجه من خلاله نداء الى الشعب السوري لان يتحد ويبقى الى جانب اهله في كل المدن والمناطق السورية.
عبرت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن استيائها من الظلم الذي يتعرض له البعض نتيجة حقد الآخرين، ووجهت لهؤلاء رسالة شديدة اللهجة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".