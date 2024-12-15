ميادة الحناوي في أول تعليق بعد سقوط نظام الأسد: حقبة طاغية ومظلمة

وفي التفاصيل، قالت ميادة في أول تعليق لها بعد سقوط نظام الأسد: "أنا كسورية مررنا بحقبة كثير صعبة و مظلمة و طاغية للحقيقة"، مضيفة خلال كلمة لها من حفلها بالأمس الجمعة في مملكة البحرين: " مثلي مثل كل الناس ما كنّا منعرف شيء أبدا".

وتمنت أن يسود السلام وأن تسود المحبة بين أبناء سوريا.